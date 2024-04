Savona in finale playoff: la giocata di Romano, il goal di Rizzo, la punizione della paura e la festa con i tifosi

La società è nuova, ma il logo è quello del Savona 1907 Fbc così come la tifoseria. Dopo la Sampierdarenese, la Campese e i tanti schiaffi della scorsa stagione, ecco che i tifosi del Vecchio Delfino hanno potuto vivere una domenica di gioia. L’approdo in finale playoff dopo 12o minuti di passione contro la Vadese è un mattone bello grande per la costruzione del sogno Promozione.

Essere eliminati avrebbe significato dire addio a qualsiasi possibilità di ripescaggio. Ora, bisognerà vincere in casa del Multedo in quello è che è l’ultimo grande scoglio. Alla fase regionale, infatti, dovrebbe essere sufficiente arrivare terzi su cinque per essere ripescati. Insomma, la strada è lunga ma un bel passo è stato fatto.

