Calcio/ Il Genoa celebra la salvezza con un netto 3-0 sul Cagliari: è festa al Ferraris

Il Genoa festeggia la salvezza con una netta vittoria contro il Cagliari: finisce 3-0 per gli uomini di Gilardino grazie alle reti firmate da Thorsby, Frendrup e Gudmundsson. Dodicesimo posto a 42 punti a -2 dal Monza e più 6 dal Lecce prossimo avversario dei sardi.

Primo tempo con il Genoa che concede poco al Cagliari e invece sfrutta al meglio le occasioni create. Dopo il colpo di testa di De Winter al 13’ terminato fuori, tre minuti dopo tocca a Shomurodov non inquadrare la porta. Al 17’ vantaggio per i padroni di casa: cross perfetto di Sabelli per Thorsby, incornata perfetta e Scuffet è battuto, 1-0. Il raddoppio è al minuto 27 con Frendrup che di piatto al volo infila alle spalle del portiere un pallone al bacio ricevuto da Vasquez. Al 33’ tocca a Retegui impensierire la difesa rossoblu sarda ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Il Cagliari si scuote e al 35’ su cross di Augello Wieteska di testa spedisce alto. Nell’unico minuto di recupero da un calcio d’angolo spizzata di Deiola ma Hatzidiakos non impatta sulla palla che termina sul fondo. Si chiude così il primo tempo.

