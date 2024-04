Genova. Per interventi di adeguamento del nodo autostradale Sistema A7-A10-A12 – lotto 1B, fino al 25 gennaio 2025, in via Torbella – tratto tra civ. 13b (escluso) e civ. 20 (escluso) – sono stabiliti divieto di transito veicolare – esclusi mezzi di cantiere – e divieto di transito pedonale.

Per posizionamento di cavidotti dal 10 aprile al 10 maggio – orario 8 – 12 e 13 -17, in via Nicolò da Voltri, altezza civ. 4r, è stabilito il limite di velocità di 30 km/h.

