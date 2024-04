Carasco: il programma del terzo mandato di Massimo Casaretto

Massimo Casaretto, sindaco uscente di Carasco, si ricandida con la sua lista “Insieme per Carasco”, senza palesi grossi timori dello sfidante. Sicuro di quanto fatto in questi cinque anni, Casaretto punta su un programma che ha a cuore le esigenze del territorio: rischio idrogeologico, sicurezza stradale e nelle abitazioni, cura del verde, nuovi spazi ricreativi per giovani e anziani. Gli abbiamo chiesto di analizzarlo punto per punto, anche in considerazione di quanto raccolto dalle osservazioni dei cittadini e del competitor, Boris Beronio.

Com’è cambiata Carasco in questi ultimi cinque anni? “È cambiata positivamente, nonostante i due anni di fermo per Covid che ci hanno rallentato le opere pubbliche che avevamo in programma. Delle cose fatte ha un’importanza particolare la trasformazione della scuola dell’infanzia in edificio statale, determinando un notevole risparmio per i genitori dei bambini che la frequentano. Il nostro lavoro ha riguardato anche il rischio idrogeologico: l’alluvione del 2014 ha lasciato sul territorio criticità che abbiamo monitorato, mettendo in sicurezza alcune strade. La gestione della raccolta differenziata è passata ad una nuova ditta: la situazione sta andando a regime ma con molta difficoltà perché, essendo ancora il sistema con i cassonetti sulla strada, persone di altri comuni ne approfittano per lasciarvi accanto i loro rifiuti. Per limitare questi comportamenti incivili disponiamo di un sistema di videosorveglianza che però non è ancora di massimo livello di efficienza. Le telecamere sono comunque presenti e fanno da deterrente per le violazioni del codice della strada e per chi ha compiuto furti in abitazione. Abbiamo inoltre dotato il paese di un discreto arredo urbano e terminato il parco giochi, che è un fiore all’occhiello, con giochi per bambini e impianto fitness telecontrollato, dove è possibile ospitare qualsiasi evento, tra cui la festa di San Marziano”.

Siete riusciti a traguardare gli obiettivi che vi eravate prefissi? “Oltre alle opere già dette va aggiunto l’ampliamento dell’asilo nido, che arriverà ad accogliere da 26 a 32 bambini (cosa importantissima date le richieste anche da fuori comune), i cui lavori sono potuti iniziare grazie ai fondi Pnrr”

