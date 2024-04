Castelnuovo al voto, Cecchinelli ha presentato la sua squadra: “Gruppo coeso e determinato a vincere”

“Questo è un gruppo coeso e determinato a vincere, ringrazio ogni singolo candidato che ha aderito mettendo a disposizione tempo e impegno”. Nel pomeriggio Katia Cecchinelli ha presentato così ai tanti concittadini presenti la lista di “Uniti per Castelnuovo” che sosterrà la sua candidatura a sindaca con l’obiettivo di dare continuità all’amministrazione di centrosinistra. “È bello vedere così tanta gente – ha detto l’assessore uscente alla cultura nel corso dell’incontro al centro sociale – un segno importante di fiducia e attenzione. Sono orgogliosa di avere al mio fianco queste persone che rappresentano con passione la competenza e freschezza della giovinezza e l’esperienza della maturità”. Cecchinelli ha poi aggiunto: “Diversamente da qualcuno che si è ripresentato improvvisamente dopo dieci anni, noi siamo sempre stati sul territorio e poter contare su così tanti giovani testimonia la nostra volontà di proiettare Castelnuovo in un solido futuro con tante persone che fanno parte della società civile. La squadra giusta per continua ad amministrare e a far crescere il nostro Comune”.

