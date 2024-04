Chiavari: i lavori al collettore fognario dureranno fino a fine maggio

A marzo scorso sono stati rilevati atti di vandalismo nel cuore del centro storico di Chiavari, precisamente in via Revello, via Bontà e via Entella. Nella seduta odierna del Consiglio comunale la consigliera Silvia Garibaldi (Liberal-democratici riformisti) ha presentanto un’interpellanza a riguardo: “Io e il consigliere Bettoli abbiamo ricevuto segnalazioni circa lamentele dei cittadini, che hanno presentanto anche esposti, per risse e schiamazzi notturni nella zona, dove sono comparse anche scritte naziste sui muri. Alcuni abitanti se ne sono andati, quindi ci siamo fatti carico delle necessità del quartiere. Chiediamo che vengano incrementate le telecamere di videosorveglianza e che le scritte siano cancellate dal voltino di via dei Revello, così come è stato fatto in via Bontà”, ha detto la consigliera Garibaldi . L’assessore Paolo Garibaldi alla Polizia Municipale e Manutenzione ha risposto che “il comune sta valutando con la Polizia l’inserimento di una nuova telecamera in Largo Casini, che verrà posta con tutta probabilità entro l’estate”; riguardo le scritte naziste sul voltino di via dei Revello è stato il sindaco stesso, Federico Messuti, ad assicurare che si provvederà, come deciso di comune accordo con l’Anpi.

Sempre la consigliera Garibaldi ha presentato un’interpellanza in relazione alla posa del collettore fognario sul lungomare, collegato ai lavori del depuratore: “Speriamo che sia il primo e ultimo lotto dei lavori collegati all’edificazione del depuratore in Colmata, che io definisco una sciagura. Questa collocazione comporta problemi di sicurezza e odorigini, ed è dunque da scongiurare. Vorrei chiedere se non si rischi un aumento esorbitante in bolletta dell’energia elettrica, considerate le dimensioni del tubo di pompaggio; se sono stati codificati comportamenti di salvaguardia delle tubature, se è stato fornito un cronoprogramma in relazioni ai cantieri lungo le diverse aree della città”. Sul tema interviene anche il consigliere Giovanni Giardini (“Cambia con me”) che chiede dove passeranno queste condotte. La risposta a tali domande da parte del sindaco è partita dal fatto che “questa amministrazione non ha voluto il depuratore, è un’opera decisa da quella precedente, a cui è stata a sua volta imposta. L’aumento in bolletta si è già avuto da anni. I lavori proseguiranno fino a fine maggio per un totale di 120 giorni, perchè vanno a interessare l’entrata secondaria del porto che in estate è piena di via vai di gente. Inoltre le tubature sono due, una per la fognatura e una per le acque di riutilizzo. La tratta seguirà un tragitto non è lineare, con una deviazione sulla passeggiata. Per quanto riguarda le problematiche legate alll’eventuale malfunzionamento sarà tutto disciplinato nel progetto esecutivo del depuratore”. “Chi veramente non vuole un depuratore si adopera in sede di Città Metropolitana: così come è stato cambiato il sito (dal Lido alla Colmata) si sarebbe potuto ottenere di non averlo a Chiavari – ha affermato Garibaldi in clusione dell’intervento -. Leggendo le dichiarazioni delle riunioni in Regione non ho visto un comune battagliero, ma attivo solo su dettagli. E la contropartita della scuola non sono sicura che si possa realizzare, sopra l’opera. Mi auguro che ci sia una presa di coscienza sul depuratore. Siamo ancora in tempo”.

