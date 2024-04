Confcommercio rilancia i progetti Imprendigreen e Sentinelle del mare per aumentare la sostenibilità ambientale delle imprese

Aumentare le conoscenze e di conseguenza la consapevolezza delle aziende nei confronti della sostenibilità ambientale, mettendo al contempo in atto azioni concrete per accelerare il processo di transizione ecologica a vantaggio degli imprenditori e di tutta la società.

Sono questi gli obiettivi dei progetti presentati questa mattina nella sede spezzina di Confcommercio da Sabrina Canese, membro di giunta dell’associazione di categoria con delega a innovazione e sostenibilità, Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia, e Alessandro Corsini, referente del progetto Imprendigreen.

Per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile delle imprese associate, nel 2022 Confcommercio aveva lanciato Imprendigreen, un’iniziativa che si articola in una serie di strumenti e servizi elaborati per accompagnare e valorizzare le imprese nel percorso di transizione ecologica.

“Il progetto – ha spiegato Canese – è strutturato per supportare le aziende nel passaggio da un’economia lineare a una circolare, per una maggiore sensibilizzazione ai temi della sostenibilità. Confcommercio resta in prima linea nella sfida della transizione ecologica, grazie anche alla rinnovata collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, Enea e al patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha deciso di rafforzare ulteriormente Imprendigreen attraverso una nuova edizione per il 2024”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com