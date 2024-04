Genova. Genoa già salvo e formazione per affrontare il Cagliari che però non vede grosse sorprese: Gilardino mantiene con il solito equilibrio sia per onorare l’impegno, sia per l’obiettivo di fare più punti possibili da qui alla fine del campionato. La novità è Thorsby dal primo minuto per avanzare Gudmundsson accanto a Retegui, che oggi, tra l’altro, compie gli anni.

Negli avversari, complici le assenze di Luvumbo e Dossena, si vede l’ex Shomurodov dal primo minuto con Oristanio.

