Genoa, Gilardino: “Qui sto bene, nei prossimi giorni parleremo con la società. Massima apertura”

Genova. Quarantadue punti raggiunti, Monza (e l’undicesimo posto) a due lunghezze. Alberto Gilardino vince al terzo tentativo contro Claudio Ranieri e quello che resta del campionato diventerà una sfida a superare limiti e obiettivi.

Il mister in conferenza analizza il match vinto per 3-0 meritatamente, in una partita che, raggiunta la salvezza, avrebbe potuto rappresentare invece un momento di scarico dal punto di vista mentale e della voglia: “Questo è il valore di questa squadra, l’ho rimarcato tantissime volte in questa stagione, ma stasera è una prova chiara, determinante di che valore umano ha questa squadra. Mollare non è nelle nostre corde, non è nella nostra volontà, non è nel nostro dna, invece c’è la voglia di migliorarsi singolarmente e come gruppo. Stasera la squadra ha dato una prova veramente importante, una prova forte dentro la gara, non solo di agonismo, ma anche di saper giocare a calcio in maniera ottima”.

