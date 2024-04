Giro d’Italia: giovedì 8 divieto di sosta e transito lungo la via Aurelia

Il rifacimento dell’afaltatura in lunghi tratti della via Aurelia, annuncia l’imminente passaggio del Giro d’Italia. Si tratta della quinta tappa Genova-Lucca di 78 chilometri che percorrerà la via Aurelia da Bogliasco al Passo del Bracco. Il giorno tanto atteso è mercoledì 8 maggio. Il via da Quarto alle La partenza da Quarto alle 12.56. Lungo la via Aurelia divieto di sosta e transito (secondo le ordinanze emesse dai Comuni) nelle ore in cui è previsto il passaggio.

La gara, in diretta Tv sarà l’occasione per riprendere, anche dall’elicottero, scorci della Riviera di Levante, della Val di Vara e dello Spezzino.

