Mercoledì 8 maggio è una data da ricordare per tutti gli amanti del ciclismo del territorio. E’ il giorno della tappa Genova-Lucca che si snoderà lungo la costa e dalla Liguria porterà la corsa in Toscana, transitando per la provincia spezzina. Nei suoi 178 chilometri ci saranno due salite, due sprint intermedi e un finale per i velocisti. La prima salita di giornata sarà l’iconico Passo del Bracco di terza categoria, lunga 15,2 chilometri e con una pendenza media del 3,9%, posta a circa 115 chilometri dall’arrivo. La corsa rosa transiterà poi per Mattarana, Carrodano Borghetto Vara, Padivarma, Pian di Madrignano, raggiungendo poi Ceparana, Santo Stefano, Sarzana e Luni, sconfinando poi nella provincia apuana. Nel finale ci sarà ancora il Montemagno (3 km al 4,3%), ma questo non dovrebbe rappresentare un problema per la maggior parte delle ruote veloci.

L’articolo Gli amanti del ciclismo aspettano l’8 maggio: è il giorno della Genova-Lucca, Spezzino coinvolto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com