Il Tiramisù può diventare Ligustico se si sposa con il Pigato della Riviera

Se c’è un dolce che, nel giro di pochi decenni, ha conquistato le preferenze dei palati italiani e internazionali è il tiramisù, preparazione che, sino agli Anni ’80 non era riportata in nessun ricettario. Per qualche anno si pensava che il dolce, probabilmente una rivisitazione della classica zuppa inglese romagnola, fosse nato a Treviso poi, visto anche il successo inarrestabile della specialità, un ristorante di Pieris, provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia, ne ha avanzato la primogenitura, portando documenti dove il “tiramisù” (ma con altro nome) era preparato sin dagli Anni ’40.

Ne è nato un acceso dibattito, ancora in corso, su chi sia il vero padre del dolce, insomma una supercazzola per addetti ai lavori. Questa rubrica di sapori liguri non vuole, naturalmente entrare nella disputa sulla primogenitura (chiunque sia dovrebbe essere considerato “santo subito”, vista la bontà della sua creatura…), piuttosto raccontare la possibilità di adattare la ricetta del tiramisù ai prodotti liguri, non per migliorarlo, sia chiaro, ma per un gioco di gusto e contaminazioni che, in cucina, sono la base dell’evoluzione.

» leggi tutto su www.ivg.it