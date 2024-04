“Luce della mente – un’insegna Urbana”: l’opera di Federica Marangoni promuove luoghi culturali andoresi

Andora. Andora, come già Siviglia, New York e Barcellona, accoglierà un’opera di Federica Marangoni, artista e designer veneziana, riconosciuta nel panorama internazionale, che ha realizzato importanti opere pubbliche multimediali in varie parti del mondo. La “Luce della mente – Un’insegna Urbana “, questo il titolo dell’opera, è definita sarà inaugurata il 30 Aprile, alle ore 21.00, in Viale Roma. La sua installazione ha comportato un intervento di riqualificazione urbana della zona di Viale Roma per creare uno spazio più adatto e accogliente per l’opera e i cittadini, coprogettato con l’ufficio tecnico comunale.

“L’arte è anche riqualificazione urbana come ci ha detto l’artista – ha dichiarato Maria Teresa Nasi, Assessore alla cultura del Comune di Andora – E in questo caso anche un invito alla conoscenza, in senso generale, ma anche come scoperta dei luoghi d’arte e della cultura di Andora. La presentazione dell’opera installata ad Andora, dopo essere stata presentata a Milano a Palazzo Reale, è iniziata sui social con un video in cui si vede l’artista segnare con la luce i luoghi significativi di Andora. Un gesto già compiuto a Venezia e che pone l’attenzione su Borgo Castello, il Ponte Romanico, l’antico Acquedotto dei Marchesi Maglioni, il Bastione, il Porto, Palazzo Tagliaferro. Quest’opera, fatta di ferro corten e luce, è davvero significativa. Invitiamo tutti alla sua inaugurazione. pensiamo che questo spazio di Viale Roma così definito possa ospitare molti eventi di riflessione e cultura”.

