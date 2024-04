Nel 2023 Sarzana ha registrato la maggior crescita turistica della Liguria

Se già nel 2022 i numeri del turismo a Sarzana avevano registrato un record rispetto agli anni precedenti, nel 2023 la crescita turistica della città ha superato ogni aspettativa, registrando arrivi e presenze maggiori di sempre ed attestandosi come la città dal maggiore sviluppo turistico non solo dell’intera provincia della Spezia e del Levante ligure, ma addirittura dell’intera regione.

I numeri definitivi riferiti all’intero anno 2023 dall’Osservatorio Regionale Ligure confermano che sono migliaia i turisti che lo scorso anno hanno scelto la città quale meta con 56.211 arrivi, rispetto ai 41.340 del 2022, ed un aumento complessivo rispetto all’anno precedente di 14.871 visitatori, pari a una crescita percentuale del 35,97%.

Crescono anche le presenze, toccando il record assoluto di 211.039 turisti, 25.027 in più rispetto al 2022, con un aumento percentuale del 13,45%.

Dati complessivi che non solo registrano un record storico per la città, ma che superano altresì in crescita turistica ogni altra città ligure.

Significativo è anche il dato di un’importante crescita nelle presenze del turismo italiano, +29,69% rispetto al 2022.

Quanto agli arrivi invece, rispetto al 2022, sono aumentati di 9.166 unità (+62,15%) gli stranieri e 5.705 gli italiani (21,45%) che hanno scelto Sarzana come meta.

