La Carcarese ha reso noto che Alessio Ponte non sarà l’allenatore della Prima squadra la prossima stagione.

“Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per i colori biancorossi – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – Alessio ha accettato di mettersi in gioco in un momento delicato per la squadra e, nonostante il periodo difficile, è riuscito a dare serenità al gruppo, portandoci fino all’ultima giornata a lottare per un obiettivo importante. Non possiamo dunque che essergli grati”.

» leggi tutto su www.ivg.it