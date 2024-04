Rapallo: “Presenza di disabili in classe, stimolo per tutti gli allievi”

Da Giacomo Daneri, già dirigente scolastico Istituto comprensivo Rapallo

Il generale Vannacci, tra le altre proposte riportate dalla stampa, ha ipotizzato classi separate per

disabili.

Il generale non è molto originale: le classi differenziali furono introdotte in Italia dagli anni Sessanta

del secolo scorso e abolite dalla Legge 517 del 1977.

Il generale non è molto aggiornato: la letteratura in materia è pressoché unanime nel riconoscere che

uno dei principali ostacoli all’inclusione è proprio quello sociale, per cui l’inserimento di studenti con

disabilità nelle classi regolari costituisce stimolo per loro e per gli altri allievi.

Sono stato dirigente scolastico per dieci anni: ho avuto nella scuola da me diretta decine se non

centinaia di allievi con disabilità.

Vorrei capire se il generale avrebbe il coraggio (forse lui utilizzerebbe termini più mascolini) di guardare

negli occhi questi ragazzi e i loro genitori e di ripetere quanto affermato.

Ne “Il buio oltre la siepe”, Harper Lee affronta l’argomento mettendo in bocca al protagonista Atticus

Finch alcune parole che devono spiegare a suo figlio che cosa sia il vero coraggio: “Aveva (la signora

Dubose – nds) le sue idee sulle cose, idee molto diverse dalle mie, forse. Figliolo ti ho detto che anche

se tu non avessi perso la testa, quel giorno ti avrei mandato ugualmente da lei. Volevo che tu

imparassi una cosa da lei: volevo che tu vedessi che cosa è il vero coraggio, tu che credi che sia

rappresentato da un uomo col fucile in mano. Aver coraggio significa sapere di essere sconfitti prima

ancora di cominciare e cominciare ugualmente e arrivare fino in fondo, qualsiasi cosa accada. È raro

vincere in questi casi, ma qualche volta si vince. La signora Dubose ha vinto. È morta come voleva

morire, senza essere schiava nè degli uomini nè delle cose (era malata e aveva rifiutato di prendere

medicine per alleviare il dolore – nds). Era la persona più coraggiosa che io abbia conosciuto”.

Il vero coraggio, signor generale, non è il suo: è il coraggio di questi ragazzi e dei loro genitori.

Spero che la gente se ne ricordi, se e quando andrà a votare.

