Sestri: Concorso pianistico Bach, Alessandro Di Lena vincitore assoluto

Da Mediaterraneo Servizi

Con l’esibizione dei vincitori si è concluso il Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach”, organizzato dall’Associazione Musicale “Ars Antiqua” (fondatrice di questa prestigiosa iniziativa) presso l’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante. A conclusione del lungo lavoro di selezione dei candidati, giovedì 25 aprile alle 16,30 ha avuto luogo il momento culminante, con il concerto dei vincitori e la cerimonia di premiazione. La manifestazione è giunta alla 37a edizione: pochi concorsi in Italia vantano una simile storia alle spalle, garanzia di validità, solidità e prestigio dell’iniziativa. In questo lungo percorso sono giunti a Sestri Levante oltre 3000 giovani e talentuosi pianisti, con le migliori scuole pianistiche che ogni anno si confrontano. Dati che testimoniano in modo inconfutabile la posizione di p rimato che il Bach si è guadagnato in Italia; nell’ambiente musicale è considerato uno dei concorsi a categorie più seri e qualificanti. Ciò grazie alla qualità organizzativa curata nei più piccoli dettagli, alla professionalità delle giurie che si sono avvicendate negli anni, all’impostazione musicale: coraggiosa e vincente è stata la scelta del direttore artistico M° Vittorio Costa di intitolare il concorso a J. S. Bach, con brani d’obbligo di questo autore in tutte le categorie.

» leggi tutto su www.levantenews.it