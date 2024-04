Spezia-Palermo si gioca il 1° maggio, occhio ai divieti e alla viabilità alternativa

Spezia-Palermo si gioca alle 15 del Primo Maggio. Per quel giorno il Comune della Spezia ha redatto un’ordinanza che regola la disciplina viabilistica al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. Dalle 7 alle 22 divieto di transito in Viale Fieschi controviale lato mare, nel tratto compreso tra Via dei Pioppi e Porta Ospedale Marina Militare, divieto di fermata in Viale Fieschi controviale lato mare, nel tratto compreso tra Via dei Pioppi e Viale Amendola ambo i lati; Viale Fieschi, controviale lato monte, nel tratto compreso tra Via dei Buggi ed entrata monumentale Stadio Picco ambo i lati Via Baracchini, nel tratto compreso tra Via Filzi e Via XV Giugno 1918. Divieti di fermata eccetto due ruote in Viale Fieschi, controviale lato monte, nel tratto compreso tra Porta Ospedale M.M. ed entrata monumentale Stadio Picco; divieto di fermata eccetto i veicoli dei tifosi ospiti Via XV Giugno 1918, nel tratto compreso tra Via Baracchini e varco carraio Marina Nord ambo i lati Via Dei Pioppi.

Dalle 12 alle 15.30 è invece previsto il divieto di transito in Via Minzoni, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa mentre dalle 11 alle 20 è istituito il divieto di transito in Via Dei Pioppi (eccetto veicoli ospiti), Via XV Giugno 1918, nel tratto compreso tra Via Baracchini e varco carraio Marina Nord. Senso vietato eccetto i veicoli dei tifosi ospiti in Via Baracchini, nel tratto compreso tra Via Filzi e Via XV Giugno 1918 in direzione di quest’ultima, senso unico eccetto i veicoli dei tifosi ospiti in Via Baracchini, nel tratto compreso tra Via XV Giugno 1918 e Via Filzi in direzione di quest’ultima, direzione obbligatoria diritto in Via Baracchini area d’intersezione Via XV Giugno 1918, direzione obbligatoria sinistra in Via B. Della Torre area d’intersezione Via Baracchini Via Filzi direzione Biassa – La Spezia area d’intersezione Via Baracchini, direzione obbligatoria destra Via Filzi direzione La Spezia-Biassa area d’intersezione Via Baracchini. Transito vietato a bici e pedoni in Via dei Pioppi, pista ciclabile, nel tratto compreso tra Via XV giugno e Via delle Cave località Fabiano, Viale Fieschi pista ciclabile lato mare, nel tratto compreso tra Via dei Pioppi e Viale Amendola.

