A Genova “Glocal Comunicazioni” l’edizione ligure del festival del giornalismo digitale

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024 al Centro Congressi dell’Acquario di Genova si terrà “Glocal Comunicazioni“, l’edizione ligure del festival del giornalismo digitale. Nato nel 2012 dalla redazione di VareseNews, il Festival Glocal ha sempre avuto l’obiettivo di superare i confini del locale per abbracciare una prospettiva più globale. “Glocal torna in Liguria – spiega Marco Giovannelli, presidente ANSO – È ancora vivo il ricordo delle tre giornate a Monterosso con il Parco Nazionale delle Cinque Terre quando al centro degli incontri c’era l’ambiente e la relazione con il mare. Da allora il festival è cresciuto molto ed è diventato punto di riferimento del giornalismo e della comunicazione digitale. Oltre venti edizioni – sottolinea Giovannelli – e quest’anno, oltre che all’Acquario a Genova, saremo in Veneto a H-farm, in Sicilia e a novembre , come sempre, a Varese”.

La partecipazione e il supporto di Costa Edutainment all’evento Glocal, ospitato presso gli spazi dell’Acquario di Genova, nasce dalla volontà di contribuire al dibattito sempre più attuale sulla comunicazione che, intesa in senso ampio, è uno strumento potente che deve porsi obiettivi di divulgazione scientifica, inclusione sociale, crescita culturale e formazione professionale. Grazie alla presenza e agli interventi di protagonisti di alto profilo del mondo del giornalismo, di esperti, divulgatori, amministratori e dei rappresentanti delle Associazione nazionale stampa online e degli editori, verranno affrontati e approfonditi molti temi: del giornalismo alla media reputation, della comunicazione aziendale e istituzionale alla divulgazione scientifica, senza trascurare le sfide poste dalla pubblicità, dai social network e dall’intelligenza artificiale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com