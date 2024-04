A Luni semina dei fiori per tutelare l’ecosistema e il bene comune

Adulti e bambini hanno preso parte questo pomeriggio all’iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Luna Antica con la semina di fiori per le api e la salvaguardia dell’ecosistema. Da diversi anni infatti il comitato gestisce il Parco della Luna che si trova fra via Cerchio e via Marina a Luni, promuovendo settimanalmente progetti di inclusione sociale aperti a tutti e azioni pratiche di pulizia delle strade del quartiere. Questo senza costi di manutenzione per il Comune e con una importante ricaduta in termini di sensibilizzazione per la cittadinanza, e i bambini in particolare, coinvolta nella cura del bene comune e nel rispetto della natura.

L’articolo Sopralluogo di Giampedrone a Bocca di Magra, Galazzo: “Comune né avvisato né invitato, manca rispetto istituzionale” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com