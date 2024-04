Alla Spezia, Sarzana e Lerici il ciclo di iniziative “Per la giustizia sociale e ambientale”

E’ possibile imboccare oggi la strada di una rapida transizione ecologica, capace di coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale? Affrontare l’intreccio tra queste due emergenze può essere la leva per contrastare la sofferenza di milioni di persone e ridare loro la speranza di un futuro migliore? L’Associazione Culturale Mediterraneo, il Circolo Pertini e Legambiente La Spezia organizzano il ciclo di tre momenti pubblici di confronto e discussione dal titolo “Per la giustizia sociale e ambientale” per focalizzare i principali nodi sociali, culturali, economici e politici che sono stati determinati da un lato dalla crescita esponenziale delle disuguaglianze nelle loro molteplici forme, e dall’altro dalla sempre più preoccupante accelerazione della crisi climatica e ambientale.

Sabato 4 maggio alle 16 a Sarzana – Sala della Repubblica, via Falcinello 1 – si terrà l’incontro sul tema “Costruire lo spazio pubblico. Un nuovo punto di vista, anche per il waterfront e per Marinella”. Interverrà Maurizio Giufré, architetto e giornalista. Al centro i temi della riforma urbanistica, della difesa del suolo, della tutela del paesaggio, della restituzione di luoghi pubblici alle città e di un nuovo modello di sviluppo, con una visione generale e anche un’attenzione a due tra le principali questioni aperte nel territorio il waterfront alla Spezia e la zona di Marinella a Sarzana.

