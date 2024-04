Area marina protetta Cinque Terre, Bianchi: “Disciplinare frutto di percorso di ascolto. Il Parco si impegna a trovare soluzioni insieme ai Comuni”

L’approvazione del disciplinare integrativo 2024 dell’Area marina protetta, approvato dal consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre lo scorso 12 aprile e ora in attesa del parere del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, fa discutere. In riferimento al disciplinare e al nuovo impianto che prevede l’istituzione di una zona di tutela speciale, la prima in Italia, dove saranno avviate strategie di sostengono alla riconversione verso le motorizzazioni ibride ed elettriche a partire dal 2025, interviene la presidente del Parco Donatella Bianchi, fornendo risposta ad alcune dichiarazioni pubblicate nei giorni scorsi e provenienti dal mondo delle imprese e della politica locale.

“Il disciplinare 2024 è il risultato di un percorso di ascolto e condivisione con tutti i portatori di interesse, imprese, categorie, cittadinanza, istituzioni, un processo partecipato fatto di incontri prima, durante e dopo la stesura del documento che regolamenterà le attività di questa stagione. Ho voluto riaprire un confronto costruttivo proprio per superare un contraddittorio con gli operatori che lo scorso anno ha portato alla sospensiva imposta dal Tar dati i numerosi ricorsi. Le sentenze conclusive pubblicate a inizio anno – rileva la presidente Bianchi – hanno poi in larga parte dato ragione al Parco, ma la stagione 2023 ha visto di fatto operare un numero illimitato di imbarcazioni aumentando la pressione e gli impatti sull’Area Marina”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com