Camogli: Consiglio comunale dei ragazzi e salute dei cittadini

Il Consiglio comunale di Camogli si è aperto con una comunicazione, non inserita all’Ordine del giorno, della consigliere Elisabetta Facchiano. Oggetto: misure a tutela dei rischi per la salute dei cittadini correlati all’esposizione a fonti addizionali di inquinamento. Il tèma è stato affrontato recentemente anche da altre amministrazioni comunali. Si teme infatti che l’innalzamento da 6 V/m a 15 V/m di emissioni elettromagnetiche possa arrecare danno. In sintesi, dopo una breve sospensiva che ha permesso di inserire l’argomento all’Ordine del giorno, all’unanimità è stato votato di esprimere contrarietà all’innalzamento di emissione oltre i 6 V/m senza un’adeguata documentazione medico scientifica che escluda con chiarezza rischi per la popolazione. Oltre a ciò si chiede di redigere un piano antenne comunale da professionisti del settore che perseguano i principi di tutela della salute, di difesa del territorio e delle reali esigenze di copertura dei servizi di comunicazione mobile. Infine collaborare con altri Comuni del territorio per realizzare un piano antenne comprensivo che permetta una distribuzione armonica degli impianti e di vigilanza condivisa.

Sempre all’unanimità è stata votata la modifica allo statuto comunale che, con l’aggiunta dell’articolo 67 bis, permette di dar vita al Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che si concretizzerà all’inizio del prossimo anno scolastico dopo la redazione del regolamento. Ad illustrarla la assessore Emanuela Caneva. Il Consiglio potrà esprimere pare su alcuni argomenti: verde ed ambiente; sport e tempo libero; associazioni e volontariato; pubblica istruzione; condizione giovanile; assistenza agli anziani. Lo scopo è quello di promuovere il senso civico e la partecipazione alla vita collettiva della città.

