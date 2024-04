Confcommercio: “Ddl regionale commercio, procedure più semplici e snelle per i Comuni”

Approvato in consiglio regionale un disegno di legge che introduce modifiche al Testo Unico del Commercio. Sul testo interviene Confcommercio la Spezia: “Il ddl approvato prevede misure a tutela degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane caratteristici sotto il profilo storico-culturale o commerciale. Attraverso queste misure sarà possibile valorizzare alcune aree regionali particolarmente vulnerabili, tra cui i centri storici. Nello specifico, le modifiche introdotte consentono alla Regione, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, di stipulare intese con i Comuni dirette a prevedere in alcune aree limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali, a tutela e valorizzazione di tipologie di esercizi di vicinato e botteghe artigiane”.

“Una possibilità che Confcommercio aveva già portato all’attenzione dei Comuni dell’entroterra spezzino ma che con le modifiche approvate viene maggiormente estesa – si legge ancora -. I Comuni avranno quindi la possibilità, in accordo con Regione Liguria e con le associazioni di categoria, di perimetrare in maniera molto più semplice e snella, tramite queste intese, le aree da salvaguardare e valorizzare a livello commerciale all’interno dei centri urbani. È inoltre prevista, per le stesse finalità, la possibilità di istituire, con successivi provvedimenti di giunta, albi diretti a valorizzare alcune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane. Il disegno di legge, infine, stabilisce sanzioni da applicare in caso di violazione di tali intese”.

