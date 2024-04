Emigrazione, approvato il piano di interventi a sostegno delle associazioni di liguri nel mondo

Genova. Approvato a maggioranza in consiglio regionale il piano triennale degli interventi in materia di emigrazione 2024-2026. In attuazione degli interventi previsti dall’art.2 della legge regionale 3/2020, il piano triennale, che ha ricevuto il parere favorevole della Consulta regionale dei Liguri nel Mondo, impegna l’amministrazione a incentivare una sempre più forte promozione e presenza della regione nei paesi interessati dall’emigrazione, in campo sociale, culturale ed economico, valorizzando iniziative che favoriscano la creazione di un ponte virtuale fra il territorio d’origine e quello di nuova residenza e offrano la possibilità, da un lato di rafforzare e far conoscere l’identità ligure, dall’altro di importare esperienze positive di altre culture.

“Regione Liguria intende con il seguente Piano triennale, in continuità con le linee progettuali precedentemente avviate, sostenere la promozione culturale ed economica regionale al di fuori dei confini nazionali, consolidando il senso di appartenenza alle comuni radici storiche con progetti finalizzati allo studio della lingua e alla conoscenza delle tradizioni regionali, per arrivare alla realizzazione di progetti utili a incentivare il rientro dei giovani emigrati – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega all’Emigrazione, Alessio Piana – In particolare, annualmente la giunta approverà un programma di interventi per stabilire le modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei liguri nel mondo e le linee di intervento a favore dei cittadini liguri all’estero che rientrano per risiedere in Liguria o di solidarietà in favore di cittadini di origine ligure disagiati e residenti all’estero”.

