Europee 2024, in lista per Azione insieme a Lodi anche il consigliere municipale Giacobbe

Genova. Nell’ultimo giorno utile per depositare le liste dei candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, Azione a Genova fa il punto sulla corsa elettorale e annuncia, oltre all’impegno ufficiale già da mesi della consigliera comunale Cristina Lodi anche quello di Federico Giacobbe, consigliere municipale in Media Val Bisagno, passato da +Europa al partito di Calenda.

Oggi nel point di Cristina Lodi in viale Brigata Bisagno la conferenza stampa anche per spiegare la condivisione dell’avventura elettorale con i rappresentanti di Siamo Europei, che saranno sul simbolo sopra la scritta Azione. Il collegio in cui Lodi e Giacobbe si presentano è quello di Italia Nord Ovest.

