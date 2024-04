Fiocco rosa dopo quarant’anni nella frazione di Valle a Mulazzo

Festa a Mulazzo dove dopo quartant’anni, in un portone, potrà campeggiare un fiocco rosa nella frazione di Valle. Ad annunciare la lieta notizia è stato il primo cittadino Claudio Novoa con un post sui social. “Con grande gioia – ha scritto– condividiamo la notizia della nascita della piccola Janna, figlia di Drhourhi Abdellay e Fatima Zahra. Dopo oltre 40 anni, la cicogna è tornata a far visita alla nostra amata frazione di Valle, portando con sé una nuova scintilla di vita. Un caloroso benvenuto alla dolcissima Janna, e auguri di cuore alla famiglia Drhourhi. Che questo sia l’inizio di un’avventura meravigliosa e piena d’amore”. Sono sempre meno le nascite in Lunigiana, ma ogni tanto qualcuna, come questa, infonde la speranza che i piccoli borghi possano tornare a ripopolarsi.

