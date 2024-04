Fratelli d’Italia ricorda Ramelli in aula con una “furbata” e Piscopo lascia fare, l’opposizione lascia il consiglio comunale

Ancora una volta la gestione del consiglio comunale finisce nell’occhio del ciclone. Se a criticare l’operato del presidente del consiglio Salvatore Piscopo solitamente è il consigliere del gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini, questa volta la protesta è arrivata da parte dell’intera opposizione, con i consiglieri che ieri sera hanno abbandonato l’aula durante la discussione delle delibere di bilancio.

L’atmosfera si era già dimostrata di scarsa collaborazione tra le due ali del consiglio quando a fronte di una mozione urgente sulla regolamentazione regionale delle associazioni antiabortiste nei consultori presentata dal Partito democratico era arrivata una bocciatura compatta da parte del centrodestra senza che ci fosse un intervento che giustificasse il voto contrario. Come a dire: no perché no. Lecito, ma non proprio cortese.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com