Il Lorient vince per la quarta volta di fila la eLigue1, dove la “e” ci ricorda che in questo caso pallone, rettangolo da gioco ecc. sono quelli della competizione ufficiale che si gioca con Fifa, storico videogioco calcistico EA Sports, in questo caso Fifa 23. E se scriviamo di questo quarto acuto consecutivo della squadra bretone nel campionato ufficiale francese versione elettronica, è perché a condurla al trionfo è stato anche Andrea “Montaxer” Montanini, 22enne di San Terenzo, accasatosi al Lorient lo scorso autunno portandosi dietro un notevole curriculum (ex Genoa e Salernitana, è anche membro della nazionale). Al Lorient ha trovato come compagno di gioco professionistico Julien “Fouma” Perbal. I due hanno vinto la lega avendo meglio nel decisivo confronto con l’Olympique Marsiglia.

L’articolo Il santerenzino Montaxer vince la Ligue 1 giocata con Fifa proviene da Città della Spezia.

