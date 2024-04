Intramoenia al prezzo del ticket, apertura della Regione: “Daremo regole uniformi per l’accesso”

Genova. La Regione Liguria dovrà redigere linee di indirizzo per garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie in intramoenia o presso il privato accreditato per i cittadini che non riescono a prenotare i tempi massimi stabiliti dalla classe di priorità. È quanto prevede l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Stefano Balleari e Veronica Russo, e approvato oggi a maggioranza col parere favorevole della giunta Toti dopo che nei giorni scorsi le Asl hanno dovuto gestire diverse richieste di rimborso.

Nella seduta del 9 aprile l’assessore Angelo Gratarola, in risposta all’interrogazione portata dal M5s, aveva dichiarato che “è possibile che non debbano sussistere le condizioni” per applicare la norma (in riferimento al decreto legislativo 124 del 29 aprile 1998) che consente ai cittadini di accedere alle prestazioni sanitarie in intramoenia pagando solo il ticket qualora le Asl non riescano a garantirle nei tempi previsti dalle prescrizioni mediche.

