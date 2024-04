Karate: ottimo risultato per Ylenia Francini ai Campionati italiani

Domenica 28 aprile si sono svolti i Campionati Italiani Master della Federazione Fijlkam nelle specialità kata e kumite. Tutti gli atleti over 35 si sono recati al PalaFijlkam di Lido di Ostia per conquistare il titolo di Campione Italiano.

Ylenia Francini, conosciuta per il suo lavoro nel mondo del digitale, ha gareggiato nella categoria Master A accompagnata dal Maestro 6° Dan Fabrizio Tonelli che si occupa quotidianamente dei suoi allenamenti. Ottima prestazione per Ylenia, che purtroppo non ha potuto fregiarsi del titolo e si è dovuta fermare al terzo posto.

