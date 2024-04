Passo avanti tra Italia e Francia verso un polo industriale terrestre della difesa

L’Italia e la Francia hanno firmato ieri in Corsica una lettera d’intenti per la costituzione di un Polo industriale terrestre europeo che dovrebbe riguardare da vicino lo stabilimento Leonardo della Spezia. La firma è avvenuta in occasione di un incontro presso il campo militare di Raffalli a Calvi tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo omologo transalpino Sébastien Lecornu.

“Il mondo è cambiato, non si può tornare indietro e dobbiamo prepararci a scenari che possono essere anche più complessi di quelli attuali – ha detto Crosetto -. Italia e Francia devono rafforzare la loro cooperazione perché il futuro politico, militare e industriale dell’Europa parte dalle grandi nazioni che hanno costruito l’Europa. Divisi siamo deboli, ma unita l’Europa può essere forte, grazie all’eredità storica, culturale e di valori derivanti da secoli di storia e alle straordinarie capacità industriali e di conoscenze dei nostri paesi. Non ci sono partiti politici o elezioni che ci dividano; abbiamo lo stesso interesse e lo stesso obiettivo: servire al meglio la nostra nazione”.

