Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “Nessun monitoraggio dell’aria”. L’assessore: “Attive tre centraline, nessun superamento dei limiti”

Savona. “Chiediamo se sono state (o meno) effettuate specifiche valutazioni e studi relativamente all’innalzamento del livello di inquinamento dovuto alle polveri sottili e al benzene, provocato dall’incremento del traffico nelle zone a ridosso delle aree pedonalizzate”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentato dal consigliere Massimo Arecco durante il consiglio comunale di oggi.

L’assessore Ilaria Becco ha replicato: “Il monitoraggio dell’aria viene fatto in maniera costante e continuativa ai sensi del credeto legislativo 155/2010. In Liguria il controllo è affidato ad Arpal. A Savona ci sonno tre centraline: in via Famagosta, corso Ricci, monte San Giorgio (zona san Bartolomeo). Nel 2023 sono stati registrati valori al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Il benzene valore massimo 5 a Savona media annuale è 1,5. Valuteremo insieme alla società incaricata di redigere il Pums se eventualmente effettuare altri rilievi in punti precisi”.

