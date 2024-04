Primavera “latitante”, a Recco riscaldamenti in funzione sino al 7 maggio

Recco. La primavera stenta ad arrivare, e alla luce del maltempo previsto anche per i primi giorni di maggio, con conseguente calo delle temperature, a Recco il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato un’ordinanza che estende, dall’1 al 7 maggio, la possibilità di utilizzare gli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione.

L’ordinanza prevede che gli impianti possano essere accesi per un massimo di 8 ore al giorno, suddivise in due fasce da 4 ore:”Nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore mattutine e serali, si prevede un persistere di basse temperature che potrebbero causare disagi alla popolazione, in particolare agli anziani”, ha spiegato il sindaco Gandolfo.

