Reato di omicidio sul lavoro, il genovese Pirondini presenta la legge: “Ora la votino tutti i partiti”

Roma. Introdurre nel codice penale i reati di “omicidio sul lavoro” e “lesioni gravi (o gravissime) sul lavoro”, con pene fino a dieci anni di reclusione e specifiche aggravanti per i datori che non abbiano predisposto il documento di valutazione del rischi o che non abbiano individuato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). È il contenuto principale del disegno di legge presentato dal senatore genovese del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, presentato oggi in conferenza stampa a Roma alla vigilia del 1° maggio, festa dei Lavoratori. Presente all’evento anche la vicepresidente di Palazzo Madama Maria Domenica Castellone.

“Parliamo di più di mille morti nel 2023, nel 2024 c’è già un aggravio del 20%: vuol dire che non stiamo andando nella direzione giusta – ha esordito Pirondini -. Il testo lavora su due piloni fondamentali. Uno è quello della deterrenza, perché l’obiettivo non è solo punire ma far sì che non ci siano più incidenti sul lavoro. L’extrema ratio però è innalzare le pene, perché non si può pensare di lucrare sulla sicurezza delle persone in nome del profitto. Non è l’unica cosa che va fatta, ma il nostro vuol essere un richiamo a tutte le forze politiche perché si facciano carico di un tema centrale. Domani è il 1° maggio, ma facciamo sì che sia il 1° maggio tutto l’anno”.

