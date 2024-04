Recco: approvato il rendiconto 2023; un avanzo di 4.790.000

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2023 che presenta un avanzo d’amministrazione pari a 4.790.000 euro

La composizione del risultato di amministrazione prevede una parte accantonata pari a un milione e settecentomila euro e una parte vincolata di importo pari a un milione e seicentocinquantamila euro.

La parte disponibile ammonta a 1.400.000.

Vi è poi la parte destinata agli investimenti, che risulta essere di poco inferiore a 100.000.

l’Assemblea, sempre a maggioranza, ha approvato il Piano economico finanziario e quello tariffario relativo alla gestione del servizio del ciclo integrale dei rifiuti, affidato in gestione ad Amiu.

Le tariffe applicate alle utenze domestiche risultano invariate.

Quelle non domestiche sono diminuite, con percentuali che variano dall’uno al tre per cento.

L’utilizzo dell’avanzo vincolato ha consentito di neutralizzare gli aumenti dei costi di gestione, la cui copertura, altrimenti, avrebbe dovuto essere garantita dagli utenti del servizio..

