Savona in finale playoff. Il presidente Santucci: “In un anno un piccolo miracolo, comunque vada non siamo una meteora”

“Questo è solo il punto di partenza. Abbiamo superato una squadra che ha disputato un grande campionato, complimenti a loro. Ma complimenti anche ai nostri ragazzi, che hanno lottato fino all’ultimo in una partita a fasi alterne”. Tanta soddisfazione, e non potrebbe essere altrimenti, per il presidente del Città di Savona Enrico Santucci dopo la conquista della finale playoff (sabato alle 15 in casa del Multedo).

“Abbiamo dimostrato carattere – prosegue -. Ricordiamo cosa ha fatto la Vadese nel girone di ritorno. Nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, segnando e creando occasioni. Nella ripresa, gli avversari hanno contrattaccato, ma i ragazzi ci hanno messo grinta e tenacia. Proveremo a portare a casa la partita di Multedo. Sarà una sfida difficile. Ringrazio i tifosi che hanno incitato per due ore di fila senza smettere un minuto. C’era un pubblico da brividi”. Erano circa 700 le persone sugli spalti.

