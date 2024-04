Sciopero della logistica, anche a Genova lavoratori in piazza per salari e contro lo sfruttamento

Genova. In vista della Festa del Primo Maggio, i lavoratori della logistica e dei trasporti di Genova questa mattina scenderanno in presidio dalle 10:30 alle 13:30 presso la rotatoria di Bolzaneto. La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale dai Cobas del Lavoro Privato, SiCobas, Adl, Sgb e Cub Trasporti, alla quale hanno aderito anche le delegazioni genovesi.

Secondo quanto comunicato, l’agitazione nazionale nasce dall’esclusione dai tavoli di rinnovo del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merce e Spedizioni. I sindacati di base denunciano di non essere stati invitati al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto, motivo per cui hanno elaborato una propria piattaforma di rivendicazioni.

» leggi tutto su www.genova24.it