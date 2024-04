Si è chiusa “Blowin’ in the wind” con le opere della Factory

Si è conclusa nei giorni scorsi la mostra “Blowin’ in the wind” che ha ospitato nell’atrio di Palazzo Roderio a Sarzana le opere di quattro artisti della Factory di via Fiasella. Per quasi un mese infatti nel “cubo” all’interno del palazzo comunale i tanti visitatori hanno potuto vedere le opere degli esponenti del collettivo artistico Cristina Balsotti, Paolo Fiorellini, Claudia Guastini e Stefano Lanzardo. “Siamo soddisfatti per il successo dell’iniziativa – commenta il presidente del Consorzio Sarzana Vitae Alessandro Ferrarini – e ringraziamo gli assessori Giorgio Borrini e Luca Ponzanelli per la stretta collaborazione e per il sostegno che ci hanno consentito di promuovere un’altra mostra di alto livello dopo quella di Gironda, facendo così il possibile per promuovere il nostro centro storico. Nelle prossime settimane – conclude – le nostre energie saranno destinate all’organizzazione di Sarzana Doc che dal 7 al 9 giugno porterà nel cuore di Sarzana le più importanti etichette del territorio e, siamo certi, tantissimi appassionati di Vermentino e dei prodotti del nostro territorio”.

L’articolo Karate: ottimo risultato per Ylenia Francini ai Campionati italiani proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com