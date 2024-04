Sicurezza sul lavoro, Natale: “Regione metta in campo ogni azione di prevenzione. Chiederemo un report delle attività ispettive svolte nel 2022 e 2023”

I numeri del rapporto annuale di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro e i dati degli infortuni e dei morti sul lavoro evidenziati dalle organizzazioni sindacali offrono un quadro drammatico che impone, da parte delle Istituzioni, azioni immediate e concrete. In Liguria muore in media un lavoratore ogni 16 giorni, che ogni 24 ore si registrano 48 denunce di infortunio e il tasso di irregolarità registrato dal rapporto annuale di vigilanza dell’Inail è del 75,4 per cento (su 1479 ispezioni), con tre ispezioni su quattro che registrano infrazioni, non ammette più scuse e giustificazioni.

La Regione ha competenze dirette – attraverso gli Psal (Servizi di prevenzione e sicurezza) – e la responsabilità politica di chiedere al governo di implementare gli organici. Le 72 assunzioni Psal sbandierate da Toti per il 2023 sono già state smentite da Gratarola, dopo la risposta a una nostra interrogazione in consiglio regionale alcuni mesi fa: nel 2023 nessuna assunzione, nel 2024 sarà assunto un numero illimitato di poche unità che rischiano di non riuscire a coprire nemmeno il turn over, lasciando la situazione immutata se non peggiorata. Questo limita fortemente le attività di prevenzione, nonostante l’impegno del personale, che essendo però in numero insufficiente non riesce a coprire tutte le necessità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com