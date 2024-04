Sopralluogo di Giampedrone a Bocca di Magra, Galazzo: “Comune né avvisato né invitato, manca rispetto istituzionale”

“Questa mattina ho appreso casualmente della visita dell’assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone al cantiere del Canal Grande al Caffaggio e al cantiere dei cosiddetti argini bassi di Bocca di Magra. Immagino che l’ennesima conferenza stampa abbia avuto come oggetto l’annuncio della data di fine lavori dei due cantieri”. Così il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, il quale prosegue: “Siccome a questa visita non erano presenti rappresentanti dell’Amministrazione, ci tengo a precisare, a scanso di equivoci, che il Comune non è stato avvisato e ne’ tantomeno invitato. Dopo circa due anni e mezzo dal mio insediamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di evitare polemiche con gli altri enti, credo che oggi sia venuto il momento di intervenire per esprimere il mio disappunto per questa mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del Comune che rappresento e in cui l’Assessore e il Presidente vivono.

Fra l’altro – sottolinea ancora – il Comune ha provveduto a redigere e approvare, nel 2013, il progetto dell’idrovora del Canal Grande, per una spesa di 150.000 euro finanziati dalla Giunta Burlando (così come, sempre la Giunta Burlando ha finanziato la gran parte del lotto degli argini Bassi del Bocca di Magra che oggi Giampedrone inaugura). Ma evidentemente per Giampedrone è normale che il Comune venga a sapere le cose dai giornali, per noi no.. si tratta di un voluto sgarbo, l’ennesimo, che non può essere sottaciuto e che il Comune e gli amegliesi non meritano”.

