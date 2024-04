Strelec gol da cineteca, ma in patria lo criticano (ancora): “Non si impegna abbastanza”

“Su dieci partite, devono essere otto quelle che gioca bene. Non una sola e le altre nella media”. Rischia di essere un’altra stagione né carne né pesce per David Strelec, attaccante aquilotto in prestito allo Slovan Bratislava, che rimane tuttavia in corsa per un posto in nazionale ai prossimi campionato europei. Il 23enne ha numeri ancora una volta interessanti in patria – 25 presenze, 10 reti e 10 assist in campionato -, ma scavando oltre la superficie si trovano presto osservazioni non così entusiastiche per un calciatore così prolifico.

Sport.sk, nel fare un punto sui possibili protagonisti della prossima kermesse continentale, si concentra su Strelec sottolineando le parole del suo tecnico Wladimir Weiss: “Deve trasformare le sue doti naturali in calcio moderno. Deve imparare maggiore disciplina. Strelo, se non fosse Strelo, avrebbe già raggiunto traguardi maggiori anche alla sua giovane età”.

