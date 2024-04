Sul muro del cimitero della Madonnetta compaiono croci rovesciate e stella nel cerchio

Messaggi di sapore “satanico” sul muro esterno del cimitero di Ponzano Madonnetta, comune di Santo Stefano Magra. Sul fianco sud del camposanto, dominato dall’alto e da breve distanza dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie, sono state infatte nottetempo tracciate due croci capovolte, una stella inscritta in un cerchio (forse un tentativo di pentacolo rovesciato) e un “AP 17,12” riferito con ogni probabilità al relativo versetto dell’Apocalisse di Giovanni (“Le corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ricevuto ancora un regno; riceveranno la regalità insieme alla bestia per una sola ora”). Il Comune tramite la Polizia locale ha segnalato l’accaduto ai Carabineri. Stamani operai sul posto per iniziare le operazioni di copertura delle incisioni.

