Tante battaglie, ma la Vadese ha conquistato Garbini: “Qui una delle stagioni più belle”

Numerosi stagioni in categorie superiori, ma la grinta è sempre la stessa. L’arrivo a dicembre di Pablo Garbini è stato tra i segreti della cavalcata della Vadese dalla zona playout alla semifinale playoff, “persa” con un pareggio. Il difensore analizza l’1 a 1 fatale contro il Città di Savona e descrive i suoi cinque mesi in azzurrogranata, che potrebbero non essere gli ultimi sul campo nonostante i 41 anni,

Il difensore analizza una partita ben giocata eccezion fatta per una prima mezzora in cui la squadra è apparsa troppo contratta: “Siamo entrati male in partita regalando loro una mezzora, anche se non hanno creato tantissimo. Prima del rigore, chiaro, con cui sono andati in vantaggio, abbiamo colpito la traversa con Salis. Dopo una prima parte in cui siamo stati un po’ addormentati, per un’ora e venti abbiamo giocato solo noi, pur senza creare grandi occasioni. Abbiamo però tenuto il pallino del gioco”.

» leggi tutto su www.ivg.it