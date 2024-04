Troppe assenze, rinviata la seduta del Consiglio regionale: “Ennesima mancanza di rispetto”

Liguria. Polemica in consiglio regionale. La seduta odierna – che il presidente Gianmarco Medusei aveva già posticipato alle 12.30 per facilitare la partecipazione al funerale di Franco Rocca, ex consigliere e sindaco di Zoagli – è stata rinviata di un’ora per mancanza del numero legale. All’ordine del giorno ci sono il testo unico in materia di commercio e una serie di mozioni e ordini del giorno, tra cui quello sulle associazioni antiabortiste nei consultori presentato da tutti i gruppi di opposizione.

La minoranza, notate le numerose assenze tra le fila del centrodestra, è uscita in massa dall’aula poco prima che iniziasse la seduta, facendo venire meno il numero legale. Solo due consiglieri avevano chiesto congedo dalla seduta, Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, entrambi della Lista Toti. Ma, quando mancavano pochi minuti alle 13.00, mancavano ancora Lilli Lauro e Domenico Cianci (Lista Toti), Sandro Garibaldi (Lega) e il presidente Giovanni Toti, che nel computo vale come consigliere avendo diritto di voto. Così, con soli 13 consiglieri presenti anziché i 15 previsti, Medusei è stato costretto ad aprire la seduta per rinviarla immediatamente.

» leggi tutto su www.ivg.it