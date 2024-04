Tuttofare a Porto Venere, commesse a Bolano: tutte le proposte di lavoro sul territorio

Tuttofare in un negozio di Porto Venere, operatori socio sanitari a Monterosso, commesse di bar e pasticceria a Bolano, addetto all’assemblaggio a Follo, tenico collaudatore di apparecchi elettronici alla Spezia. Questi sono solo alcuni posti di lavoro disponibili tra gli oltre 390 pubblicati dai centri per l’impiego della Spezia e Sarzana dove non mancano proposte anche per il settore turistico, vista la stagione ormai cominciata. Le offerte di lavoro sono diffuse su tutto il territorio provinciale e riguardano tutti i principali settori economici.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile e riguardano tutti i settori economici. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili anche sul sito regionale FormazioneLavoro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com