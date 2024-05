Albenga, quattro giorni di studi a Palazzo Oddo: un simposio sulle intelligenze artificiali

Albenga. L’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio Bfi- Ilfiap , per il suo quindicesimo di fondazione si regala ed è orgogliosa di offrire un Simposio ad alto livello e di taglio divulgativo sulla questione urgente dei sistemi di automazione del calcolo sempre più potenti e invasivi, detti A.I. Intelligenze artificiali. Il presidente dell’Associazione prof. Tavaroli afferma: “È assolutamente importante per tutti i cittadini capirci qualcosa subito, questa volta, per non fare gli errori del passato con i pc e la svolta digitale, tra esitazioni, rifiuti a priori, fraintendimenti, per poi farsene travolgere in modo acritico.

Queste nuove tecnologie che sono già penetrate da anni nelle nostre esistenze, stanno subendo e vivranno una accelerazione senza precedenti. Non sono sufficienti gli allarmi, inutili le resistenze o restrizioni imposte dall’alto se per cittadini ignari: occorre capire la sfida e comprenderne i rischi e le nuove opportunità, immaginare insieme come potrebbe cambiare in meglio la nostra vita e cercare di afferrarne le opportunità. Ecco il nostro simposio ad alto livello, ma di taglio divulgativo e assolutamente gratuito.

