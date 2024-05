Calcio/ Samp, ci pensa sempre De Luca: Lecco battuto 0-1 e settimo posto

Un tap in di Manuel De Luca e la Sampdoria trova tre punti fondamentali contro il Lecco: doppia cifra per l’attaccante rientrato dopo l’infortunio ma ottima anche la prova di Pedrola che quando è stato inserito da Pirlo ha cambiato la partita. Una vittoria che lancia i blucerchiati al settimo posto a 49 punti a -3 dal Palermo sconfitto nettamente dallo Spezia e a +1 dal Brescia fermato dalla Feralpi.

Una gara non giocata bene dalla Samp che dal 74’ resta in 11 contro 10 per il rosso a Lepore e sfrutta al meglio i cambi effettuati da Pirlo. C’è da dire che il Lecco ha rischiato di andare in vantaggio con Inglese ma Stankovic si è dimostrato attento evitando ogni pericolo. Nel recupero la possibilità di chiudere la contesa ma sia Yepes che Ntanda non riescono a battere Melgrati.

