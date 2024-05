La Rari Nantes Savona fa sua gara uno di semifinale col Brescia: 6-5 al termine di una dura battaglia

Savona. Serata di emozioni forti nella piscina di corso Colombo, dove Rari Nantes Savona e AN Brescia, com’era nelle aspettative, hanno dato vita ad una gara uno di semifinale molto intensa, che ha tenuto i circa ottocento spettatori presenti con lo sguardo fisso sulla vasca fino all’ultimo secondo di gioco.

A spuntarla è stata la squadra biancorossa, col risultato di 6 a 5, in una partita che, dal momento in cui ha sbloccato il punteggio, ha sempre condotto ma, come testimonia il punteggio basso, non ha mai avuto la certezza di vincere fino al suono della sirena.

