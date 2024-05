Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco vince gara 1 della semifinale Scudetto: la sfida casalinga contro l’Ortigia finisce 12-5 per i campioni d’Italia con tre reti di Condemi e Zalanki. Prestazione convincente dei biancocelesti sia in fase difensiva sia con l’uomo in più, vicino alla perfezione nei primi tre tempi.

